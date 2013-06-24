Уряд готує Єдиний план реформ до 2027 року. Він стане дорожньою картою, яка об’єднає ініціативи та рекомендації міжнародних партнерів, а також пропозиції української сторони. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час щорічних осінніх зборів Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку, передає Урядовий портал.

Він підкреслив, що Україна продемонструвала неймовірну стійкість під час повномасштабної агресії росії та назвав основні фактори, які цьому сприяли.

«Перше — реформи. Реформи забезпечують стійкість, яка є критичною під час серйозних потрясінь. Ця стійкість актуальна для будь-яких типів: стихійних лих, зміни клімату чи фінансової кризи. Ось чому ми продовжуємо наші комплексні реформи, приділяючи особливу увагу зміцненню наших інституцій, антикорупційній політиці та цифровізації», — підкреслив Денис Шмигаль

Другий фактор, за словами Прем’єр-міністра, — міжнародна підтримка та співпраця з міжнародними фінансовими установами: Світовим банком, МВФ, ЄБРР, ЄІБ.

«Завдяки підтримці міжнародних партнерів нам вдалося стабілізувати ситуацію. Водночас дефіцит державного бюджету цього року складе близько 20%. Наступного року — 21% ВВП. Аби повністю покрити цей дефіцит бюджету нам буде необхідно залучити зовнішнє фінансування на суму близько 42 млрд доларів», — відзначив очільник Уряду й додав, що це дозволить Уряду виконувати основні соціальні зобов’язання: виплачувати пенсії, зарплати лікарям та вчителям, допомагати тим, кому росія зруйнувала домівки.

Третій чинник — приватний сектор. Як зазначив Денис Шмигаль, навіть за сильної підтримки з боку партнерів економіка України тримається міцною завдяки внутрішнім доходам.

«Сьогодні всі зібрані податки ми направляємо на безпеку й оборону, саме на приватному секторів тримається українська армія. І коли війна закінчиться, ми очікуємо, що приватний сектор відіграватиме ключову роль у відновленні та відбудові України», — наголосив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль підкреслив, що саме агресор має платити за агресію. Платити, зокрема, за відбудову того, що він зруйнував. Тому разом із світовою спільнотою Україна працює над створенням універсального міжнародного компенсаційного механізму для конфіскації або іншого використання заморожених активів росії.

Глава Уряду подякував за підтримку, яку країни-партнери та міжнародні фінансові організації надали Україні за останні 19 місяців повномасштабної війни: «Це допомогло нам вистояти. Це допомагає нам захищатися. Це допомагає нам вірити у майбутнє».