У Києві, 27 листопада, відбулася зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та Президента Європейського інвестиційного банку Вернера Хойєра. Про це повідомляє Урядовий портал.

Були присутні також Міністр фінансів України Сергій Марченко та Віце-президент ЄІБ Тереза Червінська.

Денис Шмигаль привітав відкриття представництва ЄІБ у країнах Східної Європи з офісом у Києві.

Сторони обговорили чинні та нові проекти з відновлення. Прем’єр-міністр зауважив, що Уряд активно співпрацює з ЄІБ у сферах відновлення інфраструктури, енергетики, теплопостачання.

«Дякуємо за фінансову допомогу, зокрема створення дієвих інструментів для повоєнного відновлення. ЄІБ одним із перших міжнародних фінансових організацій у березні 2022 року надав фінансову підтримку до держбюджету. Загалом Європейський інвестиційний банк акумулював для нашої держави понад 7,5 млрд євро. Високо цінуємо активну роль ЄІБ у підтримці України», — сказав Денис Шмигаль.

Він також висловив вдячність за послідовну роботу з громадами та реалізацію муніципальних проектів.

Зі свого боку Президент ЄІБ підкреслив, що візит його команди до України є свідченням непохитної підтримки.

«З самого початку російського вторгнення ми працювали з українською владою, щоб сприяти проектам реконструкції, підтримуючи дивовижну стійкість країни. З відкриттям нашого Регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи в Києві ми хочемо підкреслити нашу посилену відданість: супроводжувати Україну на її європейському шляху. Україна є невіддільною частиною європейської родини, а ЄІБ — ключовою частиною довгострокової підтримки ЄС», — сказав Вернер Хойєр.