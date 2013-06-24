Після закінчення війни Україна відновлюватиме інфраструктуру та будуватиме якісно нову економіку на принципах сталого розвитку. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму виступі перед Міністрами розвитку країн Великої Сімки 18 травня. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ключовим джерелом фінансування цього плану стане Фонд відновлення України, який буде наповнюватися з п’яти джерел. Але основою відновлення мають стати кошти окупанта. Як і будь-який агресор у майбутньому, росія має розуміти ціну війни», — наголосив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр закликав країни Великої Сімки почати підготовку національного, а також міжнародного законодавства щодо конфіскації заморожених активів росії та передачі їх на користь Україні.

«Таке законодавство вже розробляють Сполучені Штати та Канади. Важливо, аби всі наші партнери так само долучилися до цього процесу. Це питання справедливості, адже не можна допустити, щоб агресор зруйнував половину економіки України і не заплатив за це», — наголосив Денис Шмигаль.