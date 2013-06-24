Український аграрний експорт залишиться стабілізуючим фактором на світовому ринку продовольства. Із прогнозованих 79 млн тонн цьогорічного урожаю 25% піде на внутрішні потреби, решту Україна спрямує туди, де є загроза голоду. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час другого міжнародного саміту «Grain from Ukraine», який відбувся в Києві. Про це повідомляє Урядовий портал.

У заході взяли участь Президент України Володимир Зеленський, Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, Президент Швейцарії Ален Берсе, Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте та інші високоповажні гості.

Денис Шмигаль наголосив, що як і в 1932-33 роках для росії і сьогодні голод залишається звичним інструментом геноциду.

«Окупанти підготували технічні засоби, аби щодня викрадати та вивозити із захоплених територій по 12 тис. тонн зерна. Їм вдалося це лише частково, бо героїчний опір українців змусив ворога відступати. Але обсяги вкраденого вражають – це мільйони тонн зернових на суму близько 1 млрд доларів. Пограбування України росією продовжується й зараз», — відзначив Глава Уряду.

За його словами, попри це, Україна й далі буде одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки.

«Цьогорічний прогноз урожаю в Україні — понад 79 млн тонн. Це на 10% більше, ніж ми зібрали минулого року. Для внутрішніх потреб нам достатньо 25% від зібраного зерна. Решту можемо і будемо спрямовувати туди, де є загроза голоду. До ініційованої Президентом Володимиром Зеленським програми «Grain from Ukraine» приєдналися 30 держав та міжнародних організацій, які зібрали 180 млн доларів для закупівлі українського зерна. 170 тис. тонн продовольства ми відправили до Ефіопії, Сомалі та Кенії. Незабаром ще 25 тис. тонн спрямуємо до Нігерії», — повідомив Денис Шмигаль.

Він закликав активніше долучатися до цієї ініціативи, підтримати українську Формулу миру та сприяти її імплементації.

«Також світ повинен раз і назавжди зупинити російську дикунську практику геноцидного голоду. росія має бути суворо покарана. Вище політичне керівництво рф слід судити не лише за акт агресії, за обстріли мирних міст та сіл, за викрадення українських дітей, за різанину в Бучі та Ізюмі, але й за розкрадання українського зерна, за блокування українських портів, за спробу реанімувати сталінські методи голодомору в 21 столітті. Має бути чітка юридична відповідь – Спецтрибунал для представників путінського режиму», — переконаний Прем’єр-міністр України.