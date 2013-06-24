Під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулася міжвідомча нарада за участі урядовців, представників Офісу Президента, керівництва Генеральної прокуратури, Національного банку, центральних органів виконавчої влади. Про це повідомляє Урядовий портал.

Учасники наради підсумували проміжні результати роботи щодо європейської інтеграції України та скоординували подальші напрацювання.

«Україна змінюється та наближається до Європи — усі гілки влади працюють над цією метою щоденно. Наш шлях до ЄС — це насамперед значна внутрішня робота з реформування країни», — підкреслив Денис Шмигаль.

Під час наради обговорювалися заходи щодо дерегуляції та покращення бізнес-клімату, вдосконалення банківської системи та страхування, розвиток системи публічних закупівель, корпоративну, антикорупційну й судову реформи.

Як підкреслив Прем’єр-міністр, це зміни, які насамперед спрямовані на побудову сильної та розвиненої України, на зміцнення євроінтеграції та відносин із ЄС. Крім того, виконання цих кроків відкриває шлях до реалізації європейської програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро на чотири роки.