У проекті Державного бюджету України на 2024 рік збільшено видатки на підготовку виробництва продукції оборонного призначення у 7 разів — до 55,8 млрд грн. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Форумі оборонних індустрій, що відбувся 29 вересня в Києві за участі Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Сьогодні український ВПК переживає нове народження. Ми запускаємо нові виробництва. Розширюємо ті, які давали результати до початку повномасштабного вторгнення. Інвестуємо у нові технології та нові розробки. Працюємо з партнерами», — сказав очільник Уряду.

Прем’єр-міністр нагадав, що у 2022 році Кабінет Міністрів України затвердив низку важливих державних цільових програм. Особливий наголос було зроблено на розвитку виробництв боєприпасів різних калібрів, ракетного озброєння та ракет, засобів протиповітряної оборони.

«У 2023 році Уряд започаткував декілька експериментальних проектів щодо виробництва різного типу безпілотників. Системно спрощуємо бюрократичні процедури для виробництва різноманітних видів техніки та озброєння», — зауважив Денис Шмигаль.

Як підкреслив глава Уряду, приватний сектор — ключовий партнер, і Україна готова допомагати всім, хто виробляє якісну зброю для нашої армії.

«Зараз як ніколи ми потребуємо ефективної роботи державних оборонних підприємств, заводів та бюро. російський режим мріяв про демілітаризацію України. Натомість Україна щомісяця лише нарощує темпи виробництва військового озброєння та техніки. Можна сказати: «хто посіяв вітер — той пожне бурю», — зазначив Прем’єр-міністр.

Як повідомив Денис Шмигаль, на сьогодні Україна вже співпрацює з країнами-партнерами щодо відновлення західної військової техніки. Крім того, опрацьовуються питання щодо створення в Україні замкнутого циклу виробництва озброєння, військової техніки, боєприпасів та їх елементів.

«Ми створюємо спільні підприємства та сервісні центри, що допомагає поступово інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс в промислове середовище країн-партнерів», — зауважив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр подякував усім партнерам за допомогу з озброєнням, а також оборонним компаніям, з якими Україна співпрацює.