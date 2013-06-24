Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада щодо запровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад. Про це повідомляє Урядовий портал.

Учасники наради обговорили зменшення диспропорцій в оплаті праці держслужбовців у 2024 році та основні кроки, необхідні для завершення реформи.

Як наголосив Денис Шмигаль, справедливість та усунення зловживань — основна мета реформи оплати праці держслужбовців.

«Нова система посилить роль посадового окладу та допоможе усунути зловживання при нарахуваннях додаткових виплат і премій. Зміни в оплаті праці спрямовані на зменшення диспропорцій та справедливий підхід до встановлення заробітних плат державних службовців», — зазначив очільник Уряду.

Законопроект щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад вже пройшов перше читання у Верховній Раді. Прем’єр-міністр закликав прискоритись, аби нова система оплати праці запрацювала вже з 1 січня 2024 року. Він також повідомив, що Уряд готує державний бюджет на наступний рік з урахуванням нових підходів.