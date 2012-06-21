Серед таких заходів – збільшення оплати праці всім медпрацівникам, які залучені до боротьби з COVID-19. Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час онлайн брифінгу за підсумками засідання Регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації щодо протидії епідемії та вжиття додаткових заходів із запобігання поширенню на території Закарпатської області гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Він наголосив, що захід номер один – це збільшення оплати праці всім медичним працівникам – від екстреної медицини до спеціалізованої, яких залучено до боротьби з COVID-19.
«Ми вже сьогодні запровадили цілу низку соціальних проєктів. Це підтримка пенсіонерів, безробітних. Дійсно, під час карантину зросла кількість безробітних. Ми приділяємо цьому щоденно достатньо велику увагу», – цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова очільника уряду.
Денис Шмигаль також зазначив, що впроваджено кілька програм з підтримки малого і мікробізнесу. Це програми «5-7-9» і «Нові гроші».
Крім того, спільно з Міністерством соціальної політики та Мінекономіки триває робота над створенням додаткових робочих місць. «Сьогодні робочих місць потрібно декілька сотень тисяч. І ми будемо готові ці робочі місця презентувати й надати їх найближчим часом, щоб люди одразу після пом’якшення та завершення карантину змогли знайти собі роботу», – зазначив Денис Шмигаль.
Він наголосив, що економіка в Україні працює. Зупинено лише галузі споживання, такі як ресторанний чи готельний бізнес, масові заходи, – для того, аби розірвати ланцюг зараження.
«Але вся критична інфраструктура працює. Всі підприємства-експортери працюють. Якщо брати соціологічні дослідження, то у нас 70% людей ходять на роботу», – резюмував Прем’єр-міністр, додавши, що соціальної дистанції, нових умов роботи, безумовно, має бути дотримано.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»