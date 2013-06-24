Держава змінює підхід до соціальної політики, де на перший план виходить забезпечення гідності та добробуту людей. На цьому наголосив Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін під час презентації Проекту Програми дій Уряду сьогодні, 18 серпня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Проект Програми базується на чотирьох опорах — безпека, економіка, гідність людини та відбудова. На цій основі ми визначили 12 пріоритетів, які будемо перетворювати на конкретні рішення», – сказала Премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, серед основних завдань – зміцнення добробуту – підтримка тим, хто потребує допомоги. Уряд запланував компенсації за зруйноване житло, зміни в пенсійній системі та наданні соціальних послуг. Очікується, що 180 000 родин отримають підвищену допомогу при народженні дитини, а також 100 000 родин з дітьми до 3-х років охопить програма єЯсла та єСадок до 2026 року.

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України працює над тим, щоб соціальна політика була інвестицією в майбутнє, коли людина, яка потребує підтримки, матиме велику довіру до держави, бо знатиме, що отримає необхідну допомогу.

Вже зараз Мінсоцполітики зосередилося на реформуванні пенсійної системи, протезуванні та запровадженні базової соціальної допомоги.

«Наразі ми працюємо над новою моделлю пенсійної системи. Тривалий час втрачалась довіра до солідарної пенсійної системи. Відповідно, ми втратили ресурс. Людина, яка вийшла на пенсію, має почувати себе гідно. Тому, запроваджуємо нові підходи – гарантовані виплати по досягненню віку, прямий зв'язок між внесками ЄСВ, їх тривалістю і розміром пенсії», – сказав Денис Улютін.

Він підкреслив, що гідність – це також коли держава підхоплює бійця, який втратив кінцівку, та пропонує йому якісну комплексну послугу з протезування та реабілітації.

“Це також про гідність самої держави в очах захисників. Як держава ми маємо стати партнером для людей, які віддали найдорожче, здоров'я, захищаючи країну. Ми маємо повернути їх до життя, в економічні процеси. Показати, що вони – частина суспільства”, – наголосив Міністр.

Нагадаємо, Уряд створив робочу групу, що розробить модель супроводу осіб з ампутаціями під час протезування.

Денис Улютін також зазначив, що наразі держава пропонує 57 різних допомог для людей у складних життєвих обставинах. Як наслідок, ці допомоги стали мізерними та не покривають базових потреб людини. Саме тому Мінсоцполітики вже готує зміни до підходів надання базових соціальних допомог.