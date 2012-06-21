Президент Петро Порошенко підписав Указ про призначення Бориса Бабіна Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим. Раніше з цієї посади було звільнено Наталію Попович.
Після зустрічі з Уповноваженим Президента у справах кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим та Головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим він доручив уважно проаналізувати діяльність Представництва Президента в Криму. «На жаль, факти, які передавали мені громадські активісти, представники Меджлісу, значною мірою було підтверджено. Це дало підстави ухвалити рішення щодо необхідних кадрових змін», — сказав глава держави.
«Водночас вважаю, що у структурі Представництва Президента в Автономній Республіці Крим має бути окрема посада з відповідним статусом, щоб питання захисту прав кримськотатарського народу залишалося його пріоритетом. Тому доручив підготувати зміни до Указу стосовно діяльності Представництва Президента в Криму, де ми покладаємо ці обов’язки на першого заступника», — підкреслив глава держави.
Петро Порошенко підписав розпорядження про призначення Ізета Гданова на посаду першого заступника Постійного Представника Президента України в Криму.
Постійний Представник Президента в Криму братиме участь у робочій групі з деокупації півострова. І відновлення українського суверенітету над тимчасово окупованим українським Кримом — одне з перших завдань держави.
«Ми активізуємо роботу робочої групи, і найближчим часом хотів би, щоб проект змін до Конституції з цих позицій якнайшвидше презентували у Верховній Раді», — зазначив у цьому контексті Петро Порошенко.
Важливим завданням Президент також назвав захист прав людей, які постраждали внаслідок незаконної анексії Криму, вказуючи на Ізета Гданова. Особливий акцент зробив на юридичному захисті державних інтересів в окупованому Криму. Йдеться про конфісковану державну власність, юридичний захист у міжнародних судах, координацію діяльності українських суб’єктів господарювання, приватних осіб, які втратили свою власність. І затягувати розгляд цих питань неприпустимо, передає позицію Петра Порошенка департамент прес-служби АП.
Своєю чергою Рефат Чубаров подякував Президентові за реакцію на звернення громадськості до глави держави щодо діяльності Представництва Президента в АРК. І зауважив, що особисто знає Бориса Бабіна — відомого правника, який займається багатьма питаннями Криму.
Відділ новин «Урядового кур’єра»