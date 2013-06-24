Шведсько-український проєкт PROSTO «Підтримка доступності послуг в Україні» передав п’яти деокупованим громадам автомашини та комплекти обладнання для надання послуг жителям у форматі мобільного ЦНАПу.

«Саме громади — рушійна сила і основа відновлення країни. Тому першочергове завдання держави — забезпечення доступу жителів до базових послуг, зокрема адміністративних. Вдячна шведсько-українському проєкту PROSTO за передачу мобільних ЦНАПів у регіони, що постраждали від агресії. Це має стати прикладом і для інших міжнародних партнерів, які можуть долучитися до підсилення спроможності місцевої влади, доєднавшись до мережі команд підтримки громад», — зазначила заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна.

Кролевецьку громаду Сумської області, Корюківську Чернігівської, Широківську Запорізької, Баштанську Миколаївської та Іванківську Київської області затвердила комісія у складі експертів PROSTO і представників міністерств. На території цих громад проживають понад 125 тисяч осіб.