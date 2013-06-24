18 травня 2023-го виповнилося 79 років з моменту примусової депортації кримських татар — одного із найжахливіших злочинів радянського тоталітарного режиму.

За сфабрикованими справами 1944 року срср звинуватив кримськотатарський народ у співпраці з нацистською владою, що стало надуманим приводом запустити механізм депортації. Порушуючи норми міжнародного права, радянський уряд здійснив акт геноциду, щоб стерти національну ідентичність кримськотатарського народу — корінного народу України, забороняючи використання рідної мови, сповідування релігії та збереження власної культури, йдеться в заяві віт­чизняного МЗС.

Українці пам’ятають тих, хто постраждав від цієї трагедії, та віддають належну шану кримськотатарському народу, який протягом сторіч зазнавав і досі зазнає репресій від російської імперії, срср, а тепер сучасної росії.

Після тимчасової окупації росією Криму 2014 року та повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022-го Крим фактично став величезною в’язницею просто неба і місцем для приховування злочинів рф. Понад 180 громадян України було позбавлено волі на основі політично та релігійно вмотивованих переслідувань у Криму. Серед них перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, якого росія закрила на 17 років у в’язниці за участь в інавгураційному саміті «Кримської платформи».

Особливим виявом свавілля російської репресивної машини стало затримання 25-річної кримської татарки Лєніє Умерової торік у грудні під час спроби потрапити у Крим, щоб відвідати хворого батька. Нині її утримують у СІЗО «лефортово» за звинуваченням у державній зраді, а єдиний так званий злочин Лєніє — відмова від російського паспорта.

«Вимагаємо від російської федерації припинити порушення прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, невідкладно звільнити усіх політичних в’язнів, забезпечити повне дотримання зобов’язань рф як держави-окупанта відповідно до міжнародного права.

Закликаємо наших міжнародних партнерів, зокрема учасників Міжнародної «Кримської платформи», засудити цей злочин депортації та визнати депортацію кримськотатарського народу 1944 року геноцидом. Переконані, що лише перемога України та звільнення Кримського півострова зможе покласти край системним репресіям проти корінного кримськотатарського народу та відновити повагу до прав людини у світі», — наголошує МЗС.

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