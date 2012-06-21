Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Мінекономрозвитку представило членам Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики плани бюджетної підтримки АПК з наступного по 2023-й роки, напрацьовані фахівцями Міністерства у співпраці з представниками аграріїв та громадськістю. При цьому пропонується як розвивати вже діючі програми, так і створити нові, всього їх має бути сім.

Так, запропоновано надалі розвивати вже існуючі програми пільгових кредитів та аграрного страхування (зокрема, аграрної продукції) на пільгових умовах, підтримки фермерства, садівництва, виноградарства та хмелярства.

Крім того, у планах уряду – заходи з підтримки тваринництва, а також вирощування нішевих культур, органічного виробництва. Це подається як елемент продовольчої безпеки, та найістотніше – це стане дієвою підтримкою малого бізнесу на селі та створення додаткових робочих місць. Також у Міністерстві пропонують зберегти механізм часткової компенсації вартості придбаної сільгоспвиробниками сільгосптехніки й запровадити новий механізм компенсації вартості придбаної сільськогосподарської землі.

Презентуючи депутатам Верховної Ради України цю програму, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, зокрема, зазначив: «У тісній співпраці з аграрними асоціаціями, бізнесом та громадськістю, а також завдяки системній роботі у галузевих робочих групах ми напрацювали стратегію підтримки АПК на найближчі роки, розширили інструментарій та доповнили тими напрямами, яких аграрії найбільше потребують. Для нас важливо, щоб усі програми генерували позитивний ефект як в аграрній галузі, так і в економіці країни вцілому».