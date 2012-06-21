Київрада за пропозицією депутатів має намір надати додаткових 55,6 мільйона гривень для соціальної підтримки городян. Таке рішення ухвалили депутати Київради, погодивши зміни до цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016—2018 роки.
Як повідомляє прес-служба Київради, кошти планують спрямувати на соціальну підтримку киян, зокрема учасників АТО та їхніх сімей. 29 мільйонів гривень потрібно на санаторно-курортне оздоровлення ветеранів війни і праці, людей з інвалідністю, дітей війни і постраждалих від катастрофи на ЧАЕС. Додаткових 9,2 мільйона гривень передбачено на одноразову матеріальну допомогу малозабезпечених верств населення.
«У 2017-му на таку матеріальну допомогу передбачено 8,4 мільйона гривень. Станом на кінець березня половину цієї суми уже використано за призначенням. Цього року значно зросла кількість звернень. Якщо у 2016-му по допомогу звернулося 4,8 тисячі осіб, то тільки в першому кварталі 2017-го — 2,1 тисячі. Тому і виникла потреба в додатковому фінансуванні», — зазначив депутат Київради Юрій Крикунов.
Ще додаткових 8,6 мільйона потрібно для забезпечення киян засобами реабілітації. Додаткові кошти планують і для соціальної підтримки військовослужбовців, учасників АТО та їхніх сімей. Зокрема пропонують профінансувати оздоровлення дітей військовослужбовців, забезпечити силовикам пільговий проїзд.
Відділ соціально-правових питань
«Урядового кур’єра»