Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
На Закарпатті депутати обласної ради під час позачергової сесії обговорили злободенні питання щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.
Голова облради Михайло Рівіс зазначив, що поширення пандемії набирає у краї загрозливих масштабів і це вимагає від депутатів невідкладних дій.
У ході обговорення питання депутати вирішили, що найважливішим нині є початок роботи лабораторії Закарпатського обласного Центру профілактики та боротьби із СНІДом, яка здатна буде більш оперативно і повномасштабно визначати захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19. Серед нагальних питань і організація харчування медпрацівників.
Депутати вносили конкретні пропозиції для вдосконалення роботи медзакладів та лікування хворих. Зокрема, Михайло Кіш запропонував налагодити функціонування структурного мобільного багатопрофільного медичного шпиталю для надання першої лікарської та кваліфікованої меддопомоги постраждалим у ймовірних зонах надзвичайних ситуацій.
Депутат Василь Скрип наголосив на потребі харчування не лише медиків, а й правоохоронців, які задіяні до порятунку хворих на COVID-19. Віктор Русин говорив про логістику закупівель, доставку і обслуговування апаратів штучної вентиляції легень. Ці та інші слушні пропозиції були підтримані депутатським корпусом.
Обговоривши питання, пов’язані з підтримкою медичної галузі, депутати заслухали та розглянули пропозиції про ліквідацію наслідків буревію, що минулого тижня пронісся Закарпатською областю.
Підсумком стало внесення змін до постанови обласної ради про бюджет на 2020 рік. Внесеними змінами передбачено зменшити обсяг резервного фонду обласного бюджету на суму 900 тисяч гривень. Ці кошти вирішено розподілити, зокрема, на ліквідацію наслідків буревію та виплати матеріальної допомоги постраждалим від стихії.
Із Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Закарпатської області на 2020 — 2021 роки «позичено» 533 тисячі гривень для харчування працівників лікарень і правоохоронців, що надають допомогу хворим на COVID-19.
Депутати зініціювали зміни до нормативно-правових документів, які у період карантину уможливлюють проведення засідань ради, постійних комісій дистанційно.