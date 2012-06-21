Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 29 червня позачергового пленарного засідання парламенту.

Про це повідомляє пресслужба ВР.

"У зв’язку з вимогою Президента України ... та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України ... скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 16 годину 29 червня 2021 року", - йдеться у документі.

Як зазначається, на засіданні передбачається розглянути 7 законопроєктів. Це, зокрема, проєкти законів про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу (№ 3944); про основи національного спротиву (№ 5557); про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про чисельність Збройних Сил України» щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв’язку із прийняттям Закону України «Про основи національного спротиву» (№ 5558); про критичну інфраструктуру (№ 5219).

Планується також розгляд законопроєктів про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю (№ 3743); про внесення зміни до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї» (№ 5478); про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб» (№ 4555).

Апарату Верховної Ради доручено забезпечити підготовку і проведення позачергового пленарного засідання та поінформувати народних депутатів про питання, розгляд яких заплановано на ньому.