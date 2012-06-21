Дендропарк Мліївського лісництва на Черкащині називають острівцем краси і гармонії. Щороку він поповнюється новими екзотичними рослинами, радуючи відвідувачів. Ось і недавно колектив апарату управління Смілянського лісгоспу разом із працівниками всіх лісництв посадили тут рідкісні рослини, присвятивши акцію захисникам, які боронять цілісність нашої держави на сході країни, захищаючи її кордони вдень і вночі.
— Це пам’ять про тих, хто не повернувся живим до рідних домівок. Це правильно, адже дерево — символ життя і свободи, — зазначив начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Дзюбенко.
Історія дендропарку почалася дев’ять років тому. Його заклали на території лісництва під час акції «Майбутнє лісу — у твоїх руках», висадивши численні декоративні породи. Тепер його поповнюють новими насадженнями, число яких наближається до 80. Радують око, приміром, кленоподібний платан, фінський та великолистий глід, метасеквоя, густоквіткова сосна, японська модрина, канадська ялина, скельний та болотний дуб. Їх свого часу завезли з різних куточків України та з-за кордону.
Дендрологічний парк слугує ще й навчальним осередком для шкільних лісництв. Сюди часто навідуються учні, щоб доглянути насадження, поповнити знання з біології.