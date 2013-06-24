Перші родини завершили будівництво приватних будинків на власній земельній ділянці в межах державної програми компенсацій за зруйноване житло «єВідновлення» та готують об’єкти до прийняття в експлуатацію. Із п’яти повністю відбудованих будинків чотири розташовані у Київській області та один — у Харківській. Загальна сума наданих компенсацій на відбудову цих будинків становить 12,2 млн грн.

Можливість відбудувати власний будинок на своїй земельній ділянці — один з головних інструментів програми «єВідновлення». Для багатьох українських родин це можливість не просто отримати компенсацію, а повернутися додому, відновити звичне життя та знову будувати майбутнє на власній землі.

Механізм компенсації на відбудову приватного будинку на власній земельній ділянці та фінансування працює із квітня 2025 року. На сьогодні вже погоджено 1185 грошових компенсацій.

З них 820 родин отримали перший транш на загальну суму 983,7 млн грн; 432 родини — другий транш на загальну суму 543,6 млн грн.

Середній розмір компенсації становить 2,2 млн грн.

Найбільшу кількість компенсацій вже отримано, і відбудова триває у Київській області — 544 компенсації на 1,5 млрд грн; Чернігівській — 148 компенсацій на 281,8 млн грн; Харківській області — 49 компенсацій на 107,4 млн грн.

Також компенсації отримали власники зруйнованого житла в Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Дніпропетровській, Сумській, Хмельницькій, Львівській, Одеській, Полтавській, Донецькій, Черкаській та Запорізькій областях.

У межах програми «єВідновлення» власники повністю зруйнованих приватних будинків можуть обрати один із двох варіантів компенсації: отримати житловий сертифікат для придбання нового житла або кошти для будівництва нового будинку на власній земельній ділянці. При цьому земельна ділянка для відбудови може бути в будь­якому регіоні України, за винятком тимчасово окупованих територій та територій активних бойових дій. Це не обов’язково має бути та сама ділянка, на якій стояв знищений будинок.

Для отримання компенсації необхідно подати заяву через застосунок «Дія», дочекатися позитивного рішення комісії щодо призначення компенсації та припинити право власності на знищений будинок. Право власності на земельну ділянку зберігається, і припиняти його не потрібно. Після цього необхідно подати повідомлення про початок будівельних робіт у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва на підставі будівельного паспорта або схеми намірів забудови.

Компенсацію виплачують двома траншами по 50%: після завершення визначеного етапу будівництва та подання проміжного звіту заявник отримує другий транш. Кошти зараховують на спеціальну картку «єВідновлення», їх можна використати тільки на придбання будівельних матеріалів і оплату робіт підрядників, які є учасниками програми.

Джерело:

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту