Уряд планує оперативно створити реєстр громад, які постраждали від катастрофи після підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції, щоб розуміти потреби кожного та мати основу для надання коштів і компенсацій. Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час селекторної наради щодо ліквідації наслідків російського теракту на ГЕС.

«На доручення Президента Володимира Зеленського швидко напрацьовуємо механізм компенсацій для людей. Маємо забезпечити допомогу у відбудові житла й фінансову допомогу тим, хто втратив засоби для існування», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабміну. Фахівці проаналізують потреби кожної громади у воді та напрацюють швидкі технічні рішення для забезпечення водопостачання.

«У короткостроковому пріоритеті — артезіанські свердловини, але в максимально короткі терміни маємо розпочати будівництво нових водогонів і насосних станцій. Дав відповідні доручення керівникам обласних військових адміністрацій та профільним міністрам. Уже наступного тижня очікую подання на розгляд уряду відповідних проєктів рішень», — зазначив Денис Шмигаль.

Міністр внутрішніх справ та керівник робіт з ліквідації наслідків катастрофи Ігор Клименко проінформував присутніх, що під час рятувальної операції з постраждалих від рукотворної повені територій евакуювали понад 2700 людей. Розгорнуто 13 евакуаційних пунктів, залучено до робіт понад 2000 рятувальників та 260 одиниць техніки. Підтопленими залишаються понад 4300 будівель. Проте загальна площа затопленої території зменшилася майже вдвічі, рівень води знижуватиметься до природних значень ще орієнтовно протягом двох тижнів.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив на важливості постійного моніторингу якості води для запобігання епідемічним загрозам. За його словами, у постраждалих регіонах працюють мобільні установки для водоочищення, достатньо таблеток для знезараження.

Учасники наради обговорили наслідки підриву Каховської ГЕС для аграрного сектору та очищення від сміття територій після повені. Це великий шматок роботи, до якої буде залучено всі обласні військові адміністрації країни.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»