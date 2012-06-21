Рік у рік кількість ОСББ істотно зростає. На 1 жовтня 2017-го в Україні зареєстровано 27420 таких об’єднань. Рушійну силу формування і об’єднання співвласників будинку становлять голови ОСББ, які, крім управлінських функцій, упроваджують державну політику та якісні послуги для громадян. Про це під час засідання Національної ради з питань створення та забезпечення функціонування ОСББ розповів віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
«На моє переконання, реформування житлово-комунальної сфери має відбуватися в кількох напрямах одночасно. Перший — ми повинні сформувати інститут відповідального власника і ухвалити необхідні закони. Другий — реформувати житлово-комунальне господарство, а саме всі послуги, що є в монополій: на тепло- і водопостачання, водовідведення, благоустрій і ремонт житлового фонду», — наголосив Геннадій Зубко.
Держава, за його словами, формує політику у сфері ЖКГ для повноцінного функціонування ОСББ, створюючи необхідні механізми. Уже ухвалено необхідну законодавчу базу: закони України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про енергетичну ефективність будівель», «Про Фонд енергоефективності», чекає на голосування законопроект «Про ЖКП».
«Ключові закони працюють передусім на ОСББ. На сьогодні ми фактично сформували законодавчо маршрутну карту для ОСББ з упровадження енергоефективності. Після початку роботи Фонду енергоефективності саме ОСББ будуть його основними клієнтами», — наголосив урядовець.
Під час упровадження заходів з енергоефективності держава, запевняє Геннадій Зубко, допомагатиме домогосподарствам і фінансово, і технічними рішеннями. «Це питання не тільки муніципалітетів, які надають кошти за житловими програмами для ОСББ, а й державної підтримки через програму «теплих» кредитів, інструменти Фонду енергоефективності, що спрямовано на модернізацію житла. Необхідно забезпечити нормативно-правові умови для створення відповідних сервісів, насамперед енергоаудиту, енергосервісних компаній, проектних організацій, які працюють на ринку і надають послуги з упровадження енергоефективних заходів», — цитує прес-служба урядовця слова Геннадія Зубка.
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