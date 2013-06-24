311 українців визнано переможцями за підсумками дванадцятої хвилі подачі заяв на мікрогранти за програмою «Власна справа», які отримають загалом 73,4 мільйона гривень. Від початку чинності програми держава інвестувала через мікрогранти в розвиток малого бізнесу 1,4 мільярда гривень. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

«З початку цього року переможцями програми стали майже 3,5 тисячі українців, яким держава надасть підтримку на розвиток бізнесу на 800 мільйонів гривень. За понад рік чинності програми «Власна справа» майже 6 тисяч підприємців вже отримали грантові кошти, придбали на них обладнання, сировину, відкрили нові підприємства або розширили діяльність компаній, які вже працювали, створюють нові робочі місця, сплачують податки в бюджет», — зазначила посадовиця.

Серед отримувачів мікрогрантів дванадцятої хвилі 60% жінок і 40% чоловіків, 70% з них мають вищу освіту. Найбільше — із Львівської (52 особи), Рівненської (33 особи), Івано-Франківської (23 особи) областей та міста Києва (22 особи). Переважна частина людей планує витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярніші сфери, в яких працюватимуть переможці дванадцятої хвилі: транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність — 115 осіб; переробна промисловість — 50 осіб; інформація та телекомунікації — 35 осіб; охорона здоров’я й надання соціальної допомоги — 23 особи. Мінекономіки нагадує, що за грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тисяч гривень. Кошти мають іти на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як підприємець, так і людина без досвіду. Обов’язкова умова — створення одного-двох робочих місць залежно від суми гранту. Українці, що отримали мікрогранти 2022 року, створюють близько 8000 робочих місць.

Цього року на програму «Власна справа» бюджетом передбачено 1,8 мільярда гривень, що дасть змогу видати приблизно 10 000 мікрогрантів.