Ключі від квартир військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту — учасникам АТО та членам їхніх родин вручив Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки у Чернігівську область. Новий будинок, де відтепер мешкатимуть військовослужбовці, розраховано на 32 квартири.
В умовах війни, яку веде наша держава з російським агресором, за словами Президента, на сектор оборони й безпеки витрачають понад 5% ВВП. Проте влада має дбати не лише про танки, літаки та зброю. «Самого воїна треба нагодувати, одягнути, взути й навчити. І ми маємо робити все, щоб поліпшувати житлові умови для наших воїнів», — сказав Петро Порошенко. За останні два роки кількість квартир, отриманих представниками Збройних сил, окрім інших силових підрозділів, перевищила 2,5 тисячі. Ще понад 2 тисячі помешкань збудовано для тих, хто служить у Нацгвардії, СБУ, на кордоні, повідомляє департамент прес-служби АП.
«Родини військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту справді заслуговують на житло, адже її воїни сумлінно виконують завдання як у пунктах постійної дислокації, так і у зоні проведення АТО», — наголосив Президент і зауважив, що поінформований про введення в експлуатацію 32-квартирного будинку у Новомосковську, в Чопі та завершення до кінця року будівництва нового будинку в Дніпрі для військовослужбовців Держспецтрансслужби. Глава держави визнав, що темпи будівництва житла для військових мають бути вищими.
Президент розповів, що понад 2 тисячі воїнів-залізничників пройшли горнило війни. Їхніми зусиллями відновлено транспортні сполучення й понтонно-мостові переправи. Інженерно-саперні підрозділи виявили й знешкодили понад 5 тисяч вибухонебезпечних предметів на об’єктах транспортної системи. Також сили і засоби Державної спеціальної служби транспорту активно долучалися до інженерного обладнання смуги оборони українських військ на території Донецької та Луганської областей. «Сьогодні військовослужбовці проводять капітальний ремонт мостів у населених пунктах Рубіжне, Троїцьке Луганської області. Охороняють і обороняють об’єкти державного значення, розміновують важливі транспортні магістралі», — додав Петро Порошенко. Із 32 новоселів, які отримують квартири в новому будинку, 24 — воїни АТО, учасники бойових дій. Президент наголосив, що «в єдиному строю бойового братерства військовослужбовці Держспецтрансслужби демонструють високий патріотизм, мужність і безмежну відданість військовому обов’язку. Мирне небо для нас дуже важливе. Затишної оселі, добробуту, процвітання на рідній українській землі, волі, свободи, визволення нашої землі від російських загарбників і любові в родині», — побажав Президент новоселам.
На запрошення учасника АТО старшого прапорщика Михайла Суржика Президент відвідав його квартиру та поспілкувався з родиною. Глава держави зробив подарунок сім’ї прапорщика.