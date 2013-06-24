З початку 2023 року 11 307 українців отримали ваучер на навчання за державний кошт та зможуть здобути нову професію або спеціальність, щоб бути більш конкурентними на ринку праці. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Зменшення рівня безробіття та поліпшення ситуації на ринку праці — один із пріоритетів для уряду. Серед заходів, які ми здійснюємо для цього, — надання нашим громадянам можливості за державний кошт пройти навчання та здобути нову більш затребувану на ринку праці спеціальність або професію. Українці можуть звернутись до Державної служби зайнятості та отримати ваучер на навчання майже на 27 тисяч гривень та використати його для оплати навчання, обравши заклад освіти на власний розсуд. Загалом держава вже профінансувала навчання українців на 59 мільйонів гривень», — зазначила Юлія Свириденко.

Найпопулярніші спеціальності, які опановують нині українці, — медсестринство, психологія, соціальна робота, а також професії кухаря, водія автотранспортних засобів, електрогазозварника, охоронця, тракториста-машиніста, кондитера, електромонтера, швачки, водія навантажувача.

Загалом ваучер можна використати для навчання за 123 професіями та спеціальностями у галузях ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування. Професію, заклад освіти в межах України та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно. Навчання здійснюють заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємства, установи та організації, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.