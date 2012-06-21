У межах започаткованої реформи системи охорони здоров’я уряд змінює принцип фінансування лікарень і переходить до системи оплати саме процесу лікування, а не стін чи ліжко-місць. Про це нагадав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман у державній установі «Інститут нейрохірургії ім. академіка А. П. Ромоданова НАМН України».
«Ми змінили фінансування в цьому закладі, й нині тут кошти ходять за пацієнтом. Є пацієнти, які потрапили сюди з надскладними діагнозами, їм надають висококваліфіковану допомогу, й за неї повністю сплачує держава. Так має бути в кожній лікарні: якісні умови, професійні українські лікарі і, безумовно, фінансування на 100%. Саме цього ми й прагнемо», — оголосив мету реформи Володимир Гройсман.
Інститут нейрохірургії реалізував проект оновлення потужностей. Завдяки безпосередній фінансовій підтримці уряду тут відкрито новий корпус — з операційними, реанімаційним відділенням, відремонтованими палатами. Будівельні роботи тут профінансовано за рахунок державного бюджету в повному обсязі. Об’єкт прийнято в експлуатацію 27 квітня 2018 року, вартість будівництва становила 209 мільйонів гривень.
«Ці умови — картинка, яка має бути в кожній лікарні. Ми будуємо й ремонтуємо перинатальні центри, продовжуємо будівництво центрів кардіохірургії — їх вже близько 26. Це означає, що люди із захворюваннями серцево-судинної системи отримуватимуть високотехнологічну сучасну допомогу. Плюс програма безкоштовних ліків, яка дає змогу людині не відмовлятися від лікування, а навпаки, використовувати цю програму, — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. — Ми побачимо: смертність буде меншою, інвалідність буде меншою. При цьому охоплення високотехнологічною медичною допомогою українців зростає».
Разом із профільними клініками, звернув увагу Прем’єр-міністр, поступово оновлюється й система екстреної медицини — від забезпечення всієї системи до машин, кваліфікованих лікарів, якісних відділень у лікарнях. «Думаю, за кілька років ситуація кардинально зміниться, і люди це відчують», — запевнив Прем’єр-міністр.