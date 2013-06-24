Міністерство економіки перерахувало 99,7 млн грн ще п’ятнадцятьом заявникам, які подавали заявки на грант для переробних підприємств. З початку дії урядової програми єРобота, за якою можна отримати гранти для започаткування або розвитку переробних підприємств, було погоджено 643 гранти на суму 3,3 млрд грн. Вже видано 487 грантів на загальну суму 2,5 млрд грн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Серед переможців чергової, 12 хвилі, грантової програми для переробних підприємств "Новий рівень" компанії, які займаються:

- виробництвом харчових продуктів;

- обробкою деревини та виготовленням виробів з деревини та корка, крім меблів;

- виробництвом паперу та паперових виробів;

- виробництвом гумових і пластмасових виробів;

- виробництвом готових металевих виробів, крім машин і устаткування;

- виробництвом машин і устаткування.

«Стимулювання переробної промисловості, інвестиції в реальний сектор, несировинний експорт — важливі пріоритети Уряду на найближчу перспективу. Адже перехід економіки від сировинної, до переробної — питання нашої економічної стійкості та обороноздатності. У світі немає прикладів успішних сировинних держав. Навпаки, сировинність — часто синонім бідності. Крім того, розвиток підприємств переробної галузі — це нові робочі місця і додаткові податкові надходження до бюджету. І саме завдяки цим коштам ми можемо підтримувати нашу армію», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко.

Грантова програма для переробних підприємств дозволяє підприємцям отримати до 8 млн грн на розвиток бізнесу з умовою співфінансування від отримувача у співвідношенні 50/50. Для підприємств, які працюють на деокупованих територіях, пропорція складає 20/80 - 20% коштів інвестує підприємець, 80% - держава. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення до 25 нових робочих місць, що сприятиме зростанню зайнятості в країні. Подача заявки здійснюється через портал Дія.