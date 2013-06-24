Держава одноразово надасть 200 тисяч гривень кожному молодому лікареві, який цього року завершив підготовку в інтернатурі й працюватиме в сільській місцевості та на прифронтових територіях. Ідеться про випускників інтернатури державних закладів вищої освіти у сфері управління МОЗ і МОН. Така ініціатива уряду підтримає лікарів, котрі розпочинають професійний шлях у громадах, які потребують доступу до своєчасної та якісної медичної допомоги.

Порядок надання такої виплати для медиків визначено наказом МОЗ, він буде чинним до припинення воєнного стану з можливістю продовження.

Щоб отримати одноразову виплату, лікар має знайти на Єдиному вебпорталі вакансій медичних працівників вакансію в державному або комунальному медзакладі в сільській місцевості або на території активних бойових дій (перелік затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій). Потрібно зв’язатися з обраним медзакладом і з’ясувати, чи не перевищує укомплектованість лікарських посад у ньому 75% і чи готовий медзаклад укласти щонайменше трирічний договір про роботу. Якщо обидві умови виконано, лікар укладає договір з медзакладом мінімум на три роки, а медзаклад видає лист, яким підтверджує свою відповідність вимогам постанови щодо розташування й укомплектованості посад. Можна укласти такий договір із закладом, до якого лікар вже влаштувався після завершення інтернатури, якщо він відповідає наведеним вимогам.

Важливо: обрана лікарем вакансія на момент працевлаштування має розміщуватися на Єдиному вебпорталі вакансій.

До 10 жовтня лікар має подати до закладу вищої освіти, де проходив інтернатуру, такі документи: заяву на ім’я ректора (у довільній формі); лист-підтвердження від закладу охорони здоров’я про відповідність вимогам постанови; копії документів про освіту — диплома та сертифіката про присвоєння професійної кваліфікації (подавати лише у разі, якщо цих даних немає в Єдиній електронній базі з питань освіти); документи, що підтверджують трудову діяльність, — копію трудової книжки (якщо є) або витяг із Реєстру застрахованих осіб (через Пенсійний фонд); копію укладеного договору про роботу в закладі охорони здоров’я.

Подати документи можна особисто або листом на офіційну електронну пошту закладу освіти. Контакти закладів освіти можна знайти на нашому сайті.

Заклад вищої освіти розглядає документи й у разі погодження видає наказ про призначення виплати. Виплату допомоги здійснюватимуть до кінця бюджетного року.

Допомогу доведеться повернути протягом десяти днів у разі дострокового звільнення лікаря за власним бажанням, згодою сторін або за неналежне виконання обов’язків. Повертати кошти не потрібно, якщо заклад припинив роботу за спеціальністю лікаря, в разі форс-мажорних обставин, встановлення інвалідності І або ІІ групи лікареві або його близьким, а також у разі призову лікаря до війська.

До 20 державних закладів вищої освіти належать: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, ДНП «Львівський національній медичний університет ім. Данила Галицького», Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Івано-Франківський національний медичний університет, Буковинський державний медичний університет, Одеський національний медичний університет, Харківський національний медичний університет, Полтавський державний медичний університет, Дніпровський державний медичний університет, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, Ужгородський національний університет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Сумський державний університет, Луганський державний медичний університет, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Донецький національний медичний університет, Херсонський державний університет.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я