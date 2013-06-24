У червні 2023 року Україна завершила процес вступу та стала 43-ю країною-членом Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ).

«Приєднання до Банку розвитку Ради Європи — це ще один крок на шляху подальшої повноцінної інтеграції України в ЄС. Обидві сторони доклали значних зусиль для досягнення цієї мети. Ми впевнені, що членство відіграватиме важливу роль у процесі відновлення України та допоможе нам подолати наявні виклики», — прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.

Співпраця Банку з Україною — одна з цілей Стратегічного плану діяльності БРРЄ на 2023—2027 роки. Ключові напрями співробітництва фокусуватимуться на забезпеченні першочергових потреб України у сфері охорони здоров’я та проведенні державної житлової політики тощо, повідомляє пресслужба Мінфіну.

«Вступ України до Банку розвитку Ради Європи є свідченням довіри України до нього та його спроможності підтримати країну у відновленні, реконструкції і довгостроковому соціальному розвитку», — зазначив керівник Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі.