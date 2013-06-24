Підтримка українських сільгосптоваровиробників залишається одним із ключових пріоритетів державної аграрної політики. У травні 2025 року через Український державний фонд підтримки фермерських господарств було спрямовано другий транш державної допомоги в розмірі 361,7 млн грн. Ці кошти отримали 5 560 фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, передає пресцентр Урядовий портал.

«Мінагрополітики продовжує системну роботу над забезпеченням сталого розвитку українського села, підтримкою фермерства та гарантуванням продовольчої безпеки країни. Ми маємо всі разом концентруватися, співпрацювати, щоб допомогти нашим фермерам. Бо вони – основа продовольчої безпеки та економіки України. Тому працюємо над тим, щоб державні програми максимально ефективно підтримували реальний сектор», — наголосив Віталій Коваль.

Зокрема, станом на середину травня 2025 року кошти були розподілені наступним чином:

316,9 млн грн — на бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних сільськогосподарських угідь (1 гектар) для 4139 заявників, які провадять сільськогосподарську діяльність;

44,8 млн грн — на спеціальну бюджетну дотацію за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності для 1421 отримувача.

Підтримка надається в межах Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення агросектору України (ARISE), який реалізується за кошти державного бюджету відповідно до затвердженого Урядом порядку використання коштів.