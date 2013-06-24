Міністерство соціальної політики працює над створенням умов для активного довголіття. Це підтримка людей старшого віку, які хочуть і можуть працювати, а також нові формати догляду для тих, хто потребує допомоги в повсякденному житті.

«Маємо змінити культуру сприйняття старшого віку. Адже такі люди мають досвід, користуючись яким, можуть зробити істотний економічний внесок. Наше завдання — допомогти старшим людям за їхнім бажанням якомога довше залишатися на ринку праці», — зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

У межах реалізації Стратегії демографічного розвитку до 2040 року Мінсоцполітики працює над підтримкою людей старшого віку через: створення умов роботодавцям для працевлаштування таких співробітників; впровадження навчальних програм; послуги догляду та підтриманого проживання для тих, хто цього потребує, зокрема людей з інвалідністю та ВПО старшого віку.

За словами Оксани Жолнович, розглядають варіант зменшення податкового навантаження для роботодавців, які мають у штаті працівників старшого віку. Ідеться про часткове звільнення від сплати ЄСВ та зниження ПДФО. Також важлива складова — перекваліфікація, щоб працівники старшого віку могли опанувати нові навички та залишатися конкурентоспроможними.

Для людей старшого віку, які потребують додаткового догляду, з державного бюджету фінансують соціальні послуги, зокрема підтримане проживання. Ця послуга також доступна для людей з інвалідністю. Послуга зокрема передбачає проживання таких людей в невеликих будинках чи квартирах із підтримкою та допомогою соціального працівника.

Мінсоцполітики і надалі працюватиме над розвитком системи соціальних послуг і впровадженням стандартів, які дають змогу забезпечити гідний догляд у громадах в усій країні, повідомляє Мінсоцполітики.