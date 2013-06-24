З моменту впровадження Державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 63 403 кредити на загальну суму 205,1 мільярда гривень, з яких 42 101 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 89,5 мільярда гривень (станом на 12.06.2023 року).

За минулий тиждень у межах програми видано 440 пільгових кредитів на загальну суму 2,3 мільярда гривень, зокрема банки державного сектору економіки уклали 339 кредитних договорів на суму 1,2 мільярда гривень.

За час дії воєнного стану в Україні у межах Державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» укладено 28 581 кредитний договір на загальну суму 115,5 мільярда гривень (зокрема банками державного сектору — 21 625 кредитних договір на суму 62,8 мільярда), з яких: 3,63 мільярда — на інвестиційні цілі; 7,63 мільярда — як антикризові кредити; 4,26 мільярда — як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 31,99 мільярда — кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 56,83 мільярда гривень — на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва. Єдиний його учасник — уряд України в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5—7—9%» фонд уклав угоди про співпрацю із 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами в межах програми.

Нагадаємо, що для оптимізації державних програм «Доступні кредити 5—7—9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5—7—9%» в умовах воєнного стану Кабінет Міністрів ухвалив постанову від 14 березня 2023 р. №229 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва».