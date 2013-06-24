Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада щодо змін до державного замовлення в українських закладах освіти. В обговоренні взяли участь Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки Юлія Свириденко, Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров, Міністр освіти і науки Оксен Лісовий, Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, Міністр соціальної політики Оксана Жолнович, Міністр фінансів Сергій Марченко, Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Повномасштабна війна змінила ринок праці в Україні. Сьогодні наша держава потребує більше фахівців у медичній та соціальній сферах. Їх підготовка має розпочатися вже зараз», — підкреслив Денис Шмигаль.

Глава Уряду дав завдання усім відповідальним міністерствам опрацювати можливість збільшення держзамовлення, зокрема, на медиків, реабілітологів і соцпрацівників уже з цього навчального року.

«Водночас держава продовжує розвивати професійно-технічну освіту. Відновлення України стане наймасштабнішим проектом з часів Другої світової, тож на саперів, будівельників та інші дотичні професії буде найвищий запит на ринку праці», — зауважив Прем’єр-міністр.

Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров також нагадав про підготовку реформи освіти, яка ґрунтуватиметься на впровадженні інновацій.

За підсумками наради Прем’єр-міністр дав завдання підготувати й подати у вересні державне замовлення на наступний навчальний рік, щоб батьки та абітурієнти завчасно змогли ознайомитися із затребуваними спеціальностями.