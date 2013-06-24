Cім’ї з дітьми, які йдуть у перший клас, можуть отримати фінансову допомогу на підготовку до школи в межах державної допомоги «Пакунок школяра».

«Пакунок школяра»— це складова нової комплексної державної програми підтримки родин з дітьми. Вона передбачає одноразову допомогу обсягом 5 тисяч гривень, щоб придбати все необхідне для навчання першокласникам: канцелярське приладдя, дитячий одяг та взуття. Отримати допомогу можуть батьки або законні представники дітей, які йдуть 2025 року в перший клас в Україні. Проте за умовами програми одержати допомогу можелише одиніз батьків або законних представників дитини. Родинам, які перебувають за кордоном, допомога призначатиметься після повернення в Україну, а тим, хто на ТОТ, — після повернення на підконтрольну Україні територію.

Оформити допомогуможна онлайн— через застосунок «Дія». Для цього потрібно мати в «Дії» ID-картку або закордонний паспорт та верифікований податковий номер (РНОКПП). Якщо ви не користуєтесь «Дією»,письмову заявуможна подати в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Загалом оформити заяву можна до 15 листопада 2025 року. Тобто виплату призначать, навіть якщо дитину записали до першого класу вже після початку навчального року. Використати кошти можна протягом 180 днів з моменту їх нарахування.

Серед особливостей програми ще й те, допомога надається на кожну дитину: якщо в сім’ї, наприклад, двоє першокласників, виплату буде нараховано на обох дітей.

Проєкт реалізовано з ініціативи Президента України та розроблено Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності спільно з Міністерством цифрової трансформації та «Дією», Міністерством освіти і науки та Пенсійним фондом України за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН), повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності