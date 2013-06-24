Роботодавець, який надав роботу людині з першою або другою групою інвалідності та підлаштував під її потреби робоче місце, може отримати грошову компенсацію у сумі до 15 мінімальних зарплат (на сьогодні - 100,5 тис. грн) - за громадян з інвалідністю І групи та до 10 мінімальних зарплат (67 тис. грн) - за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю ІІ групи. Про це повідомляє Урядовий портал.

Компенсація надається за придбані роботодавцем допоміжні засоби для облаштування робочого місця працевлаштованих осіб з інвалідністю. Перелік таких засобівдосить великий і включає:

меблі та фурнітуру для робочих місць;

комп’ютери та оргтехніку;

програмне забезпечення;

поручні та бруси;

машини для виробництва та оброблення;

засоби для захисту здоров’я і безпеки на робочих місцях;

програмне забезпечення тощо.

Щоб отримати компенсацію, роботодавцю впродовж 90 днів після облаштування робочого місця для працевлаштованої людини з інвалідністю треба подати заявупро надання відшкодування вартості витрат до центру зайнятості за місцем провадження своєї господарської діяльності.

До заяви,в якій зазначаються відомості про роботодавця та найманого працівника, необхідно додати:

копію наказу про прийняття на роботу людини з інвалідністю або примірник трудового договору чи відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

документи, що підтверджують придбання допоміжних засобів для облаштування робочого місця (договір, рахунок-фактура, рахунок, квитанція, накладна тощо).

Заяву та копії документів можна подавати в паперовій або в електронній формі, надіславши заяву з накладенням електронного підпису, на офіційну адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості.

Важливо! Для отримання компенсації людина з інвалідністю:

на дату працевлаштування людина повинна бути застрахованою (тобто, працювала легально, і за неї сплачувався роботодавцем єдиний внесок);

не перебувати у трудових відносинах з роботодавцем, який подав заяву на надання компенсації, протягом 180 календарних днів, що передують даті працевлаштування.

Центр зайнятості після розгляду наданих роботодавцем документів протягом 10 робочих днів приймає рішення про надання компенсації або відмову в її наданні. Виплачуються кошти протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про надання компенсації на рахунок роботодавця.