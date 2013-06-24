У межах підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні зпочаткувикористання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 31523 кредити на загальну суму 99,1млр дгрн.

Станом на 1 грудня 2023 року 29 банків-кредиторів обслуговують 18264 кредити на суму 64,2 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 30,5 млрдгривень. Це приблизно 70% загального ліміту наданих гарантій (43,9млрдгрн), повідомляє Міністерство фінансів.

У листопаді 2023 року укладено 675 кредитних договорів на суму майже 2,8 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, обсягом понад 1,4млрд грн.

За кількістю кредитів, що обслуговуються, станом на 1 грудня нинішнього року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати АТКБ«ПриватБанк» — обслуговується 12595кредитів на загальну суму понад 22,8млрдгрн, що становить 7% ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другий за кількістю таких кредитів АТ«Ощадбанк» — 2439кредитів на загальну суму понад 10,1млрдгрн (відповідно 84% ліміту банку).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується: в Києві — 1723кредити насуму5,9млрдгрн; у Дніпропетровській області — 1547 кредитів на 4,9 млрд грн; в Київській області — 1164кредити на4,6млрдгрн; у Львівській області — 1516 кредитів на 4,3 млрд грн.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких галузях: сільське господарство — 6868кредитів на загальну суму 34,9млрдгрн; оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 6655кредитів на приблизно14,5млрд грн; переробна промисловість — 2215 кредитів на 9,5 млрд грн; транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність — 973 кредити на 2,1 млрд грн.