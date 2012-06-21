Для парламенту підготували законопроект, який стосується скасування в Україні державних свят 8 березня, 1 і 9 травня. Про це в інтерв'ю «Апострофу» заявив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
«Я думаю, що нам не варто говорити про таке державне свято, як 1 травня. Також поступово і точно треба переводити акцент з 9 травня на 8 травня. Також я переконаний, що не варто робити державним і святковим днем 8 березня», — вважає науковець і додав, що Інститут вже розробив відповідний проект закону «Про державні свята в Україні».
«Найближчим часом виставимо на громадське обговорення це питання. Головним завданням буде, справді, впорядкування цих свят, бо у нас календар наповнений новими українськими національними святами, та старі радянські свята — залишаються. Я думаю, що цього року депутати підтримають нашу ініціативу і ухвалять закон», — сказав пан В'ятрович.
Він зауважив, що на держаному рівні мають відзначатися лише ті свята, присвячені подіям, що були надзвичайно важливими для України як держави, наприклад День незалежності і День Конституції, а не ті, що залишилися від радянського минулого.
Пан В'ятрович вважає, що відмова від 23 лютого стала великою перемогою для України.
«Це свято вже майже зникло, і показником того є бізнес і комерція, які теж переорієнтувалися. Тобто 14 жовтня поступово витісняє те, що стосувалося 23 лютого. З часом 14 жовтня повністю приживеться і буде саме тим днем, у який ми будемо згадувати захисників України», — зазначив історик.
Тож в Україні може залишитися сім державних свят: Новий рік (1 січня), Різдво Христове (7 січня), Великдень (завжди припадає на неділю), Трійця (завжди припадає на неділю), День Конституції України (28 червня), День Незалежності України (24 серпня), День захисника України (14 жовтня).