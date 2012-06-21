Сукупний державний борг України в липні зріс на 1,39%, або на $1,05 мільярда до $76,06 мільярда. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на дані Міністерства фінансів України.
«Державний і гарантований державою борг на кінець липня становив 1,971 трлн гривень, або $76,06 млрд проти 1,957 трлн гривень, або $75,01 млрд місяцем раніше», — йдеться у публікації.
Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 липня становив 1,659 трлн гривень ($64,04 млрд) проти 1,651 трлн гривень, або $63,26 млрд місяцем раніше.
При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився на $0,19 млрд до $37,44 млрд, тоді як прямий внутрішній борг зріс до 689,42 млрд гривень ($26,60 млрд).
Гарантований державою борг на 31 липня становив 311,46 млрд гривень, або $12,02 млрд.
Зауважимо, що збільшення суми державного боргу в доларовому еквіваленті при її зниженні в гривневому еквіваленті є наслідком зміни офіційного курсу гривні.
До відома, 31 липня 2017 року офіційний курс гривні до долара за даними НБУ становив 25,91, тоді як 30 червня 2017 року — 26,09 гривні за долар.
Як повідомлялося, 13 липня Верховна Рада ухвалила внесення змін до державного бюджету України на 2017 рік, в якому граничний розмір держборгу збільшений з 1,7167 трлн гривень до 1,8237 трлн гривень в зв'язку з докапіталізацію ПриватБанку.
У 2016 році загальний держборг України збільшився з $65,51 млрд до $70,97 млрд. Видатки з обслуговування держборгу України у 2016 році становили 95,8 млрд грн, що на 11,3 млрд грн, або на 13,4%, більше показника за 2015 рік на рівні 84,5 млрд грн.