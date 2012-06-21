8 червня 2017 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект № 6560 про зміни до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», пише Урядовий портал.
Цей документ є результатом спільної роботи Держкомтелерадіо, громадськості та парламентського Комітету.
Зокрема, передбачається внесення змін щодо відділу редакцій засобів масової інформації (оскільки деякі редакції діють як структурні підрозділи). Їх відповідно не можна реорганізувати чи змінити склад їх засновників. Натомість відділ передбачає створення окремої юридичної особи, зокрема й на підставі рішення суду.
Чинний закон не надавав трудовому колективу інструментів впливу на засновника у випадку його бездіяльності. Зміни дозволять у судовому порядку досягати необхідного результату.
Також вони нададуть можливість розпочати реформування тим редакціям, які не встигли це зробити у 2016 році.
Зміни до закону передбачають забезпечення здійснення ефективного моніторингу процесу реформування; визначають строк для укладення угоди про зміну складу засновників друкованого ЗМІ (без такої угоди неможливо завершити процес реформування); враховують різноманіття організаційно-правових форм редакцій та необхідних способів припинення редакції.
Зазначимо, наразі 37 з 244 друкованих ЗМІ та редакцій здійснили перереєстрацію із збереженням назви, цільового призначення, мови видання, тематичної спрямованості.