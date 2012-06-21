50 дітей і 417 дорослих загинули на водоймах з початку поточного року.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
«З початку року на водоймах країни вже загинули 467 осіб, з яких 50 дітей», – сказано в ньому.
При цьому 355 осіб, у тому числі 81 дитина, були врятовані.
Для зменшення кількості нещасних випадків на водних об’єктах фахівці служби порятунку патрулюють місця відпочинку біля води й нагадують про необхідність дотримання правил безпечного поводження під час відпочинку.