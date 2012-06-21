Кабінет Міністрів у межах виконання затвердженої Енергетичної стратегії до 2035 року послідовно й наполегливо працює над збільшенням потужностей атомних станцій для забезпечення власних енергетичних потреб і виходу на експорт. Ці слова Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана пролунали у сесійній залі Верховної Ради під час Години запитань до уряду. Він нагадав, що у вересні в Харкові ухвалювали українсько-американські угоди на понад 5 мільярдів гривень щодо проектів модернізації обладнання АЕС.

«Ми працюємо над Європейським енергомостом. Думаю, що з 2021 року зможемо перейти до добудови блоків. Це наш план, серйозно цим займаємося, робимо все, щоб атомна енергетика була безпечною, а потужностей вистачало для власних потреб і експорту. Це робитиме економіку стійкішою та розвиненішою», — наголосив глава уряду.

Стратегічна мета уряду — 2021 року завершити будівництво третього й четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Це вдасться зробити завдяки експорту електроенергії за проектом «Енергоміст «Україна — ЄС». Його реалізовуватиме Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Енергетична стратегія України до 2035 року передбачає зростання частки атомної генерації в енергобалансі країни.

Наступне питання парламентаріїв стосувалося формули ціни на газ для споживачів. Тут Володимир Гройсман повідомив: «Ми в діалозі з МВФ, і наше завдання — зробити формулу ціни на газ справедливою. Формула потребує опрацювання». Нині цю формулу опрацьовують технічні служби.

Окрім цього, глава уряду зазначив, що наступного року освіта має стати одним із пріоритетних напрямів державного фінансування. Він подякував Верховній Раді за ухвалення освітньої реформи. У Кабінеті Міністрів планують також підвищити заробітні плати для всіх працівників освітньої галузі на 25%. «Але маємо бути дуже виважені, оскільки кошти державного бюджету поки що залишаються досить обмеженими. Ми над цим думаємо і попрацюємо», — додав Прем’єр.

А найближчими місяцями він очікує на поліпшення залізничного сполучення з Маріуполем й на оновлення рухомого складу Укрзалізниці.

Міністр соціальної політики Андрій Рева запевнив народних депутатів, що підвищення пенсій не вплине на розмір зимових субсидій. Для розрахунку розміру допомоги органи соціального захисту населення беруть до уваги доходи громадян за I та II квартали 2017 року.

Громадяни, які стали пенсіонерами, наприклад, у травні цього року або перестали працювати і не мають інших доходів, ніж пенсія, мають змогу оформити субсидію з огляду на лише один дохід. Їм потрібно звернутися до управління соціального захисту населення з декларацією про доходи, в якій зазначити вид доходу.

Якщо людина стала пенсіонером з вересня цього року, вона має змогу в грудні звернутися до управління соцзахисту з декларацією про доходи. У такому разі субсидію перерахують з урахуванням одного доходу — пенсії.

Загалом середній розмір пенсії зріс на 559 гривень і становить нині 2446,56 гривні порівняно з 1886,78 гривні до набуття чинності нового закону. У зв’язку з ухваленням пенсійної реформи на підвищення пенсійних виплат спрямовано додаткових 6,4 мільярда гривень.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що висновки Венеціанської комісії з мовного питання може бути враховано під час розроблення нового закону про загальну середню освіту. «За останні дні відбулися зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини і міністром людських ресурсів Угорщини. Робота триває.

Зі слів заступника міністра енергетики й вугільної промисловості Анатолія Корзуна стало зрозуміло, що Міненерговугілля разом з Міністерством фінансів напрацьовує механізм, який дасть змогу наступного тижня погасити всі поточні борги з виплати заробітної плати шахтарям державних вугільних шахт.