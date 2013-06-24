Уряд схвалив проект Закону про Державний бюджет України на 2024 рік. Відновлення економіки та забезпечення сталого зростання - один з пріоритетів наступного року, - зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Українська економіка продемонструвала надзвичайну стійкість та адаптивність в умовах війни і після серйозного падіння минулого року, цьогоріч вже почала відновлюватись. Наше завдання на наступний рік - прискорити наявний темп відновлення та забезпечити стале зростання. Ми посилюємо наступного року програми підтримки вітчизняного бізнесу, який є драйвером відновлення. Та закладаємо на їх реалізацію в бюджеті-2024 понад 30 млрд грн. Стимулюємо залучення інвестицій у відбудову через механізми державно-приватного партнерства та підтримку інвесторів на державному рівні. Розширюватимемо мережу індустріальних парків, продовжимо фокусуватись на пріоритетному розмінуванні сільгоспземель, щоб якнайшвидше відновити їх використання аграріями», - зазначила Юлія Свириденко.

Зокрема, проектом Держбюджету на 2024 передбачено виділення коштів на:

підтримку бізнесу через Фонд розвитку підприємництва (зокрема, через програму “Доступні кредити 5-7-9%”) - 18 млрд грн;

надання бізнесу грантів на створення або розвиток переробних підприємств, садівництва та тепличного господарства - 1,4 млрд грн;

державну підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги, щоб стимулювати розвиток українського виробника - 3 млрд грн;

державну підтримку реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями - 3 млрд грн;

стимулювання створення індустріальних парків - 1 млрд грн;

гуманітарне розмінування сільгоспземель - 2 млрд грн.

Відповідно до проекту Державного бюджету на 2024 рік зростання ВВП прогнозується на рівні 5%.