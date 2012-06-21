За перші п’ять місяців 2021 року до загального фонду держбюджету надійшов 421 мільярд гривень (104,5% розпису звітного періоду, або плюс 18,3 мільярда). Травневий показник — 107,2 мільярда (102,7% розпису, або плюс 2,8 мільярда). Такі дані Державної казначейської служби оприлюднило Міністерство фінансів.

Загалом за платежами, сплату яких до бюджету контролюють податківці, надходження становили 240,2 мільярда гривень — розпис на січень — травень виконано на 106,3% (+14,1 мільярда), митники забезпечили 143,3 мільярда — виконано на 103,8% (+5,3 мільярда).

У травні за платежами, контрольованими ДПС, платники сплатили 75 мільярдів гривень — 104,8% розпису травня (+3,5 мільярда), зокрема: податку на доходи фізосіб та військового збору — 10,2 мільярда, податку на прибуток підприємств — 29,8, рентної плати за користування надрами — 4,8, акцизного податку з вироблених в Україні товарів — 5,4, податку на додану вартість — 10,7 (зібрано 23,6 мільярда, відшкодовано 12,9). Находження до загального фонду держбюджету митних платежів становили 29,5 мільярда гривень, або 100,3% розпису квітня (+0,1 мільярда). Із загальної суми надходжень 27,3 мільярда — ПДВ, решта — ввізне мито.

Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду та фондів соцстрахування у січні — травні надійшло 132,8 мільярда гривень, що на 4,7 мільярда перевищило планові показники на відповідний період. З них 26,3 мільярда надійшло у травні (+0,3 мільярда до плану).

Видатки за загальним фондом держбюджету становили 454,7 мільярда гривень, або 92,6% розпису. Фінансування соцвидатків, видатків на оборону, обслуговування боргу, субвенції й дотації місцевим бюджетам здійснювалося у повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень.

Тож за звітний період держбюджет виконано з дефіцитом 32,5 мільярда гривень, зокрема загальний фонд — з дефіцитом 31,3 мільярда, розпис — 86,5 мільярда.

Фактичні держзапозичення до загального фонду держбюджету становили 192,5 мільярда гривень, або 73,4% плану.

Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету залучено 156 мільярдів гривень, зокрема в іноземній валюті — 40 мільярдів гривень (мільярд доларів і 349,2 мільйона євро).

Із зовнішніх джерел залучено 36,5 мільярда гривень, зокрема: 34,7 мільярда гривень (1,25 мільярда доларів) — розміщення восьмирічних ОЗДП під 6,875% річних; 0,4 мільярда (15 мільйонів доларів) — позика МБРР у межах проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»; 1,1 мільярда (40 мільйонів доларів) — позика МБРР, проєкт «Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії СOVID-19»; 0,1 мільярда (5 мільйонів доларів) — позика МБРР, проєкт «Додаткове фінансування для проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення»; 0,1 мільярда (3,6 мільйона доларів) — позика МБРР, програма «Додаткове фінансування проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі в людей».

Платежі з погашення держборгу за січень — травень становили 170,5 мільярда гривень (98% плану), платежі з обслуговування — 64,4 мільярда (99,4%).

У травні Україна здійснила першу виплату за державними деривативами у сумі 40,8 мільйона доларів.