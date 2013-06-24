Міністр енергетики України Герман Галущенко доручив Державній інспекції енергетичного нагляду України провести оперативну перевірку стану енергоблоків теплової генерації, які вчора терміново та позапланово було виведено в аварійний ремонт. Про це повідомляє Урядовий портал.

Нагадаємо, що минулої доби в аварійний ремонт одразу вийшли 7 енергоблоків теплової генерації (шість блоків - в управлінні компанії ДТЕК Енерго та один - компанії Центренерго). Через це у пікові вечірні години споживання в енергосистемі виник тимчасовий незначний (менше 1 відсотка від добового обсягу споживання) дефіцит електроенергії.

Його було покрито за рахунок імпортної електричної енергії (надання аварійної допомоги суміжними операторами Польщі, Румунії та Словаччини), використання якої не свідчить про критичну ситуацію в енергосистемі.

Адже за останній період Україна також неодноразово надавала швидку допомогу сусіднім країнам, зокрема передавала надлишки електроенергії Польщі.

Варто зазначити, що 4 енергоблоки ТЕС були під’єднані до енергосистеми ще вчора ввечері. Отже, було додано понад 700 МВт потужності.

Жодних обмежень споживачів в електроенергії, та відповідно ВІДКЛЮЧЕНЬ НЕ ПЕРЕДБАЧАЛОСЯ І НЕ ПЛАНУЄТЬСЯ.

Причини виходу блоків в ремонт, та відповідно доцільність, мають з’ясувати фахівці Держенергонагляду під час перевірки.