За даними опитування, яке провела Всеукраїнська асоціація громад, більш як 90 відсотків громад потребують оновлення картографічної основи для просторового планування. Саме її брак або застарілість — одні з першочергових перешкод розвитку просторового планування територій громад і впровадження найкращих світових стандартів розвитку сільських територій в Україні.

Як повідомляє офіційний сайт Мінагрополітики, у відповідь на запит Всеукраїнської асоціації громад Держгеокадастр за методичної підтримки Програми USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО) підготував роз’яснення щодо використання оновлених ортофотопланів як картографічної основи для просторового планування громад.

У Держгеокадастрі наголошують, що оновлені ортофотоплани можна використовувати як картографічну основу для розроблення документації з просторового розвитку території. Обов’язкова умова для цього — дотримання вимог Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, а також структури Бази геоданих містобудівної документації на місцевому рівні щодо складу геоданих, які створюють з їх використанням.

Порядок загальнодержавного топографічного і тематичного картографування визначає періодичність оновлення ортофотокарт не більш як п’ять років. Проте таке оновлення необхідно здійснювати залежно від характеру та інтенсивності змін на місцевості. Тобто картографічні матеріали і дані мають відображати актуальний стан місцевості, зокрема пошкодження та руйнування внаслідок бойових дій. Таке рішення дасть громадам змогу заощадити ресурси і прискорити процес упровадження просторового планування, використовуючи актуальні ортофотоплани як першоджерело необхідних для розроблення відповідної документації геопросторових даних.

«Картографічна основа, якщо це топозйомка, може коштувати дорожче, ніж сам комплексний план просторового розвитку. Тому нині, в умовах війни, коли літати не можна, позиція Держгеокадастру щодо використання створених із використанням БпЛА ортофотопланів як картографічної основи дасть змогу значно прискорити впровадження просторового планування в Україні», — зауважив виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад Іван Слободяник.

Програма USAID АГРО спільно із Всеукраїнською асоціацією громад об’єднає зусилля для забезпечення прямої імплементації такого підходу в Законі «Про регулювання містобудівної діяльності».