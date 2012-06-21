Територіальні підрозділи Держгеокадастру в Черкаській області протягом минулого року проводили моніторинг використання земель сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею понад 266 419 гектара. Виявили порушення земельного законодавства у використанні земельних ділянок загальною площею 7, 6 тисячі гектара.
З них 7,2 тисячі — самовільно зайняті ділянки, а майже 500 гектарів використовують не за цільовим призначенням, тобто сіножаті й пасовища розорано, пасовища засаджено багаторічними насадженнями. 20 гектарів громадяни незаконно використовують під городи. Про виявленні факти районні відділи й управління Держгеокадастру направили листи до органів прокуратури й фіскальної служби.