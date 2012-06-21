Прем’єр-міністр Володимир Гройсман завершував минулий робочий тиждень трьома важливими зустрічами. Під час переговорів з членами наглядової ради ГО «Українська асоціація венчурного та приватного капіталу» він виступив за створення фонду на підтримку українських стартапів. Проект можуть профінансувати за рахунок державного бюджету та впливових міжнародних інвесторів. Вони, до речі, зацікавлені вкладати кошти в ІТ-галузь, кібербезпеку, технології подвійного призначення і військові технології.
Очікують, що за допомогою новоствореного фонду вдасться оптимізувати пошук і запрошення вкладників зокрема з Європейського інвестиційного фонду. Озвучували пропозицію сформувати концепцію роботи фонду і об’єднати його діяльність з роботою ради інновацій.
На думку глави уряду, країні потрібна замкнена екосистема підтримки інвестицій та інновацій. По-перше, такий крок стане запорукою розроблення технологічних рішень, їхнього впровадження в економічний сектор. По-друге, буде поставлено крапку на проблемах інвестиційного розвитку, зокрема коли йдеться про тиск на бізнес. Є чотири дієві механізми такої системи: Офіс залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, Національний комітет з промислового розвитку, Офіс з просування експорту, Рада з розвитку інновацій.
Про розроблення єдиної стратегії розвитку транспортної галузі включно із залізничним транспортом, портами та авіасполученням Володимир Гройсман говорив уже під час переговорів з представниками бізнес-асоціацій та компаній, які активно використовують транспортні потужності країни. Його мета невибаглива: сформувати в Україні прозорий і конкурентний транспортний ринок.
«Інфраструктура надзвичайно важлива для розвитку економіки, посилення позицій України на міжнародних ринках. Нам потрібно, щоб Укрзалізниця, порти, річковий транспорт, автомобільні дороги, авіасполучення запрацювали як єдина система, що дає змогу бізнесу розвиватися й досягати мети, — означив позицію Володимир Гройсман. — У кожної компанії, яка тут присутня, є чіткі стратегія і мета. А ми постійно грузнемо в якихось окремих питаннях і конфліктах. Коли всі у світі нарощують логістичний потенціал, ми його просто втрачаємо через брак стратегії транспортної галузі, її недостатню прозорість і відкритість». Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, згідно з прем’єрським дорученням, за місяць-півтора на подібній нараді керівництво Міністерства інфраструктури повинне буде озвучити напрацювання щодо стратегічного бачення розвитку транспортної галузі. Усі дійшли згоди, що ініціативи учасників заходу обговорюватимуть на рівні цього відомства та за потреби вноситимуться до єдиної Стратегії розвитку транспортної галузі.
А разом із членами Номінаційного комітету Прем’єр ініціював відновлення роботи створеного при КМУ Номінаційного комітету з відбору керівників та членів наглядових рад найбільших державних компаній, які мають стратегічне значення для економіки. У такий спосіб планують оновити менеджмент компаній, підходи до управління держпідприємствами, привести в державний сектор професійні кадри.
Глава уряду вважає, що нестача належних механізмів корпоративного управління — джерело корупції у компаніях державної власності. Тож завдання членів Номінаційного комітету полягає в узгодженні відповідних процедур. Вони мають швидко здійснити відбір керівників для ДП «Завод «Електроважмаш», Укрхімтрансаміаку, Укрспирту, ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», Державної продовольчо-зернової корпорації. Незабаром здійснюватимуть відбір членів наглядової ради для 7 підприємств. До переліку увійшли: ПАТ «Укрзалізниця», «Укрпошта», ДП «НЕК «Укренерго», ПрАТ «Укргідроенерго», ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», ДП НАЕК «Енергоатом».
Графік роботи Номінаційного комітету затверджуватимуть наприкінці серпня.