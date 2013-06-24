27 жовтня, в День української писемності та мови, Суспільний мовник проведе традиційний Радіодиктант національної єдності-2023. Долучитися до наймасовішого українського флешмобу може кожен українець, а також всі, хто знає або тільки вивчає українську мову. Про це повідомляє Урядовий портал.

Мета заходу - об’єднати людей навколо України в усьому світі, а не перевіряти грамотність учасників всеукраїнського флешмобу. Особливо важливо зараз об'єднати всіх наших земляків: тих, хто був змушений покинути свої домівки й виїхати за кордон, тих, хто лишився, попри небезпеку, й тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях.

Диктант транслюватиметься об 11.00 на хвилях Українського радіо та Радіо Культура. Його можна дивитися в ефірі телеканалу Суспільне Культура; на ютуб-каналі Українського Радіо; на фейсбук-сторінках Суспільного.

Цьогоріч Радіодиктант називатиметься «Дороги України». Авторкою тексту Радіодиктанту стала поетеса, перекладачка, авторка прозових творів, лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. Читатиме актор, театральний режисер, виконавець ролі Івана Довбуша у популярному фільмі «Довбуш» Олексій Гнатковський. У понеділок, 30 жовтня, об 11:00 буде оприлюднено текст Радіодиктанту. За бажанням можна надіслати диктант на перевірку паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата 27, 28 або 29 жовтня. Також можна сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 30 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

Організатори флешмобу будуть вдячні учасникам, якщо вони зроблять фото чи відео під час підготовки до диктанту та його написання і розмістять їх у соціальних мережах із гештегом #пишеморазом.

Суспільне мовник закликає долучитися до заходу всіх, хто може знайти безпечне місце, написати разом із тисячами людей по всьому світу Радіодиктант національної єдності-2023.

Нагадаємо, Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткований командою Українського Радіо у 2000 році задля єднання навколо мови. Відтоді він проводиться щороку і вже став найбільшим україномовним флешмобом, який об’єднує українців і знавців української мови по всьому світу.