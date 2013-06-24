В Міністерстві економіки України відбулася чергова робоча нарада з питань перетворення держорганізацій, що належать до сфери управління Державного агентства резерву України, в державні підприємства. Про це повідомляє Урядовий портал.

У заході під головуванням заступника Міністра економіки Ігоря Фоменка взяли участь представники Міністерства економіки, керівництво Держрезерву та керівники держорганізацій, які, відповідно до рішення Уряду, мають бути реорганізовані в державні підприємства.

«За два останніх місяці більшість держорганізацій демонструють відчутний прогрес у підготовці до перетворення. Відтак потрібно максимально прискоритись, де це дозволяє процедура, тим організаціям, які відстають», - зазначив Ігор Фоменко.

Заступник Міністра зазначив при цьому, що запроваджена на одній з минулих нарад практика обміну досвідом між держорганізаціями з підготовки необхідної документації та проходженням процедур дала позитивний результат. Та закликав надалі продовжити її.

Окремо під час наради було розглянуте питання фінансових зобов’язань держорганізацій перед працівниками, що можуть виникнути в процесі реорганізації. Керівників підприємств закликали заздалегідь передбачити шляхи його вирішення.

«Жодних заборгованостей по заробітним платам, вихідним та іншим виплатам там, де такі зобов’язання виникнуть, бути не повинно», - акцентував Ігор Фоменко.

Нагадаємо, що перетворення держорганізацій, що належать до сфери управління Державного агентства резерву, в державні підприємства відбувається згідно розпорядження Уряду №462 від 26 травня 2023 року, ухваленому на виконання Стратегії реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року.