Кабінетом Міністрів України внесені зміни до деяких нормативно-правових актів щодо врегулювання питань вчинення нотаріальних дій в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідна постанова Уряду України прийнята 9 травня 2023 року та набрала чинності з 23 травня. Документ передбачає перелік особливостей (заборон), згідно з яким в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування вчиняються нотаріальні дії.

Найбільш актуальною стосовно питання перетинання державного кордону є норма, що передбачає перевірку дійсності довіреностей, які були викладені без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу та посвідчені нотаріусом відповідно до законодавства.

Якщо ви плануєте відправити свою дитину за кордон на відпочинок та оздоровлення у супроводі третіх осіб – врахуйте, що вказані бланки, які видані після 23 травня є недійсними. Також бланки, які отримані до 23 травня, у разі сумніву щодо їх дійсності можуть бути перевірені прикордонниками шляхом отримання довідки про підтвердження або спростування посвідчення нотаріусом такої довіреності, що в свою чергу передбачає відмову в перетинанні державного кордону до моменту отримання підтвердження від нотаріуса.

Нагадуємо, що на час запровадження в Україні правового режиму воєнного стану виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків, бабусі, дідуся, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України)/документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону.