Останнім часом на різних інформаційних ресурсах все активніше ширяться повідомлення про те, що прикордонники не випускають або не випускатимуть з України 17-річних юнаків. Про це повідомляє Урядовий портал.

Це нібито пов’язано зі змінами в порядку постановки на первинний військовий облік.

Вкотре нагадаємо, що після введення в Україні воєнного стану обмежено виїзд за межі держави громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (крім визначених винятків). 17-річних юнаків ці обмеження не стосуються.

При цьому зазначимо, Державна прикордонна служба України забезпечує оформлення громадян на державному кордоні, відповідно до норм законодавства та Правил перетинання державного кордону громадянами України, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57.

Пропуск осіб через кордон здійснюється уповноваженими службовими особами прикордонного відомства за дійсними паспортними документами, а у передбачених законодавством України випадках – за наявності інших необхідних документів, що дають право на перетин державного кордону під час воєнного стану.

Окремо відмітимо, що відповідно до ст. 313 Цивільного кодексу України, фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України. Проте при плануванні поїздок радимо також ознайомитися з правилами країни-прямування.

Вкотре закликаємо довіряти лише офіційним джерелам інформації та завчасно ознайомлюватися з Правилами перетинання державного кордону громадянами України.