Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження, згідно з яким державна установа «Професійні закупівлі» почне в обов’язковому порядку проводити тендери та закупівлі в інтересах Державного агентства резерву України за відкритими торгами або рамковими угодами товарів, перелік яких затверджено Урядом. Відповідне рішення було прийняте на урядовому засіданні 13 жовтня 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Централізація закупівель приносить дуже гарні результати з точки зору економії коштів і часу замовників. ДУ «Професійні закупівлі» проводить обов'язкові централізовані закупівлі в інтересах центральних органів виконавчої влади за двома категоріями – закупівля палива та нафтопродуктів, а також закупівля електричної енергії. За результатами всіх централізованих закупівель по електроенергії торговельна надбавка була від'ємною та складала в середньому – 0,05 грн за 1 кВт. А закупівлі палива були в середньому нижче ніж на стелах АЗС тих самих постачальників на 3-5 грн. Економічний ефект досягається за рахунок агрегації більших обсягів постачання, адже закупівлі здійснюються одразу для декількох замовників.

Відтепер ми поширюємо подібну практику і на закупівлі в інтересах Державного агентства резерву України. Частина товарів, які будуть в переліку, затвердженому Урядом, мають закуповуватись через тендери та за рамковими угодами через Державну установу «Професійні закупівлі». Це має сприяти економії коштів та часу замовника», – розповіла заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

Прийняте Урядом розпорядження передбачає, що Державне агентство резерву України зможе проводити закупівлі самостійно в тому випадку, якщо проведені централізованою закупівельною організацією закупівлі не відбулися. В такому разі спочатку Державне агентство резерву має провести закупівлю через електронний каталог.

Якщо ж закупівля із застосуванням електронного каталогу не відбулася або в електронному каталозі відсутній необхідний Державному агентству резерву товар – закупівля здійснюється шляхом укладення прямого договору.